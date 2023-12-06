Сексолог объяснил, поможет ли перевязывание вены на члене избавиться от импотенции

По мнению Лубенникова, навязывание этого способа — коммерциализация услуг. На самом деле причину импотенции необходимо устанавливать с помощью компьютерной томографии полового члена с созданием искусственной эрекции.

Перевязывание вены попросту будет провоцировать отток крови от гениталий во время эрекции, ни к чему хорошему это не приведёт.

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