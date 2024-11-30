Сексолог заявил о падении либидо среди российской молодёжи

По мнению врача, на это влияет множество факторов, способствующих снижению либидо. Один из самых существенных — хронический стресс.

Либидо снижается, когда нервная система не справляется с потоком информации и различных задач. В свою очередь, это может привести к выгоранию.

Сексолог отметил, что при развитии такого состояния важно «работать с целеполаганием, пересмотром образа жизни, поскольку регулярная гармоничная половая жизнь является своего рода маркером благополучия физического и психического здоровья». И если наблюдается снижение сексуального влечения, это может стать серьёзным сигналом для переосмысления качества повседневной жизни.

«Своевременным обращением за помощью к врачу-сексологу можно не только улучшить сексуальное здоровье, но и физическое и психическое. Это поспособствует получению большей удовлетворённости как отношениями, так и жизнью в целом», — посоветовал Кульгавчук.

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