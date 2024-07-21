Серфер выжил благодаря «умным» часам Apple Watch: гаджет вызвал спасателей в море

Во время катания по волнам погода резко испортилась, его начало накрывать холодными волнами и начались судороги. Тогда Ширман поддался течению, предполагая приблизиться к берегу, но его начало уносить в отрытый океан.

Спортсмен понял, что находится в опасной для жизни ситуации и активировал на своих Apple Watch режим экстренной помощи. Благодаря девайсу Ширман в течение часа оставался на связи со спасателями.

Как позже прокомментировал один из спасателей, который на вертолёте вытаскивал спортсмена из воды, если бы не часы, операция по спасению затянулась бы на десятки часов или, возможно, даже на несколько суток. Но благодаря Apple Watch спасение заняло не больше пары часов.