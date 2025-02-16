Шампиньоны назвали средством подавления раковых клеток

Эти грибы содержат полисахариды, включая β-глюканы, которые могут улучшить иммунный ответ организма и помочь в борьбе с раковыми клетками. Исследование началось с лабораторных тестов на мышах с онкологией, где учёные заметили улучшение иммунной реакции и повышение активности Т-клеток.

Дальнейшие клинические испытания на восьми пациентах с раком простаты также показали позитивные изменения в их иммунной системе, аналогичные результатам, полученным на животных. Эти результаты подтверждают потенциальную пользу грибов в лечении рака и укреплении иммунной системы.

Одним из результатов было то, что комбинированное применение экстракта грибов с иммунотерапией оказалось более эффективным, чем стандартное лечение. Пациенты, получавшие оба подхода, жили дольше и показывали лучшие результаты.

Однако, учёные отмечают, что перед внесением изменений в рацион, включающих свежие грибы, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Исследование продолжается и может принести новые открытия в этой области.

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