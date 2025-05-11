Шампуры для шашлыка могут оказаться источником столбняка

Лебедев подчеркнул, что бактерия попадает в организм даже через небольшие царапины или порезы, причём больший риск представляет ржавый металл. Глубокие колотые раны или обширные повреждения кожи создают идеальные условия для развития патогена.

Заражение может также произойти через ожоги или контакт с различными инструментами, такими как садовые ножницы, лопаты, а также ржавые гвозди. Симптомы могут проявиться только через 40 дней после заражения, что делает раннее выявление крайне важным.

«Скрытый (инкубационный) период при столбняке длится от двух до 40 дней (реже — от нескольких часов до нескольких месяцев). И чем он короче, тем тяжелее протекает заболевание. Иногда могут отмечаться предвестники болезни — тянущие боли в ране, судорожные подёргивания в мышцах. Первым ярким симптомом развивающейся болезни является тризм жевательных мышц — из-за судорожных сокращений практически невозможно открыть рот, он растягивается, что имеет сходство с улыбкой (сардоническая улыбка). В дальнейшем развивается опистотонус — запрокидывание головы назад и изгибание тела в виде дуги, при этом упором в постели служат только голова и пятки», — объяснил врач.

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