Шатающиеся зубы могут быть сигналом проблем с сердцем

Проблемы начинаются с снижения эластичности сосудов и нарушения кровотока, что приводит к недостаточному питанию тканей дёсен и зубов. В результате защитные функции тканей ослабевают, и они хуже восстанавливаются. Нарушения кровообращения провоцируют воспаление, отёки и нарушение микроциркуляции крови. Это усугубляет образование атеросклеротических бляшек в артериях и застой крови в венах, что дополнительно ухудшает состояние тканей полости рта.

Далее разрушается костная ткань и ослабевает связочный аппарат, удерживающий зуб в лунке, что приводит к его расшатыванию. Появление пародонтальных карманов и распространение воспаления создают замкнутый круг, ухудшающий как состояние зубов, так и сосудов.