Шатающиеся зубы могут быть сигналом проблем с сердцем

Шатающиеся зубы могут быть сигналом проблем с сердцемНарушения в полости рта отражаются на здоровье сосудов
Он отметил, что бактерии из полости рта могут попадать в кровь, провоцировать системное воспаление и способствовать формированию атеросклеротических бляшек. Воспалительные процессы при заболеваниях пародонта идентичны маркерам сердечно-сосудистых болезней, а тяжесть пародонтита напрямую влияет на уровень артериального давления.
Зубы начинают шататься из-за нарушений кровоснабжения тканей полости рта.
Связь между шатающимися зубами и проблемами с сосудами — это сложный механизм, в основе которого лежит нарушение кровоснабжения тканей полости рта. Когда работа вен и артерий нарушается, это напрямую отражается на состоянии зубов и дёсен.
Проблемы начинаются с снижения эластичности сосудов и нарушения кровотока, что приводит к недостаточному питанию тканей дёсен и зубов. В результате защитные функции тканей ослабевают, и они хуже восстанавливаются. Нарушения кровообращения провоцируют воспаление, отёки и нарушение микроциркуляции крови. Это усугубляет образование атеросклеротических бляшек в артериях и застой крови в венах, что дополнительно ухудшает состояние тканей полости рта.
Далее разрушается костная ткань и ослабевает связочный аппарат, удерживающий зуб в лунке, что приводит к его расшатыванию. Появление пародонтальных карманов и распространение воспаления создают замкнутый круг, ухудшающий как состояние зубов, так и сосудов.
Важно понимать, что этот процесс идёт по нарастающей. Нарушение кровоснабжения приводит к воспалению, воспаление усугубляет проблемы с сосудами, а это, в свою очередь, ещё больше ухудшает состояние тканей полости рта. Появляется замкнутый круг, который может привести к серьёзным последствиям, если не принять меры.
