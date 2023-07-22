Шаурма оказалась самым безопасным видом фастфуда

Шаурма, по словам врача и диетолога Александры Разареновой, считается самым безопасным вариантом фастфуда для здоровья. В неё входят полезные ингредиенты, такие как листья салата, капуста, огурцы и лук, которые обеспечивают организм клетчаткой. Ещё одним плюсом является наличие белка, который содержится в курице, креветках или говядине.

Однако врач отмечает, что следует обращать внимание на выбор соуса, так как майонез может быть неполезным. Если есть возможность, лучше выбрать соусы на основе творога или йогурта. Тем не менее, Разаренова предупреждает, что быстрое питание и еда на ходу все равно оказывают вредное воздействие на организм, поэтому употребление их нужно ограничивать.

Другие специалисты также предостерегают от употребления фастфуда и упакованного вяленого мяса, которое обрабатывается полифторалкильными веществами (ПФАВ). Эти вещества могут содержать канцерогены, которые способны провоцировать развитие раковых заболеваний. Таким образом, важно следить за своим питанием и выбирать более здоровые варианты пищи.