Щетки с датчиками давления и AI: новинки Trouver уже в России

Обе версии получили защиту от влаги, антибактериальное покрытие и аккумулятор, работающий до месяца без подзарядки. Система Smart Ring с подсветкой реагирует на силу нажатия и при необходимости снижает интенсивность вибрации.

Щётка TROUVER Fresh рассчитана на ежедневное использование. Она обеспечивает до 66 тысяч вибраций в минуту и особое движение под углом 66 градусов, которое помогает удалять налёт в труднодоступных местах. В комплект входят две насадки: мягкая для чувствительных зубов и универсальная с функцией отбеливания. Вся процедура чистки занимает около двух минут.