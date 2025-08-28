Щетки с датчиками давления и AI: новинки Trouver уже в России

Щетки с датчиками давления и AI: новинки Trouver уже в РоссииМодели Fresh и Fresh Pro
© TROUVER
Обе версии получили защиту от влаги, антибактериальное покрытие и аккумулятор, работающий до месяца без подзарядки. Система Smart Ring с подсветкой реагирует на силу нажатия и при необходимости снижает интенсивность вибрации.
Щётка TROUVER Fresh рассчитана на ежедневное использование. Она обеспечивает до 66 тысяч вибраций в минуту и особое движение под углом 66 градусов, которое помогает удалять налёт в труднодоступных местах. В комплект входят две насадки: мягкая для чувствительных зубов и универсальная с функцией отбеливания. Вся процедура чистки занимает около двух минут.
Флагманская модель TROUVER Fresh Pro получила более сложную систему вибрации с дополнительными вертикальными движениями. Устройство выполняет до 69 тысяч вибраций и почти 40 тысяч пульсаций в минуту. Алгоритм повторяет методику Bass, которая считается стандартом в стоматологии. Щётка поддерживает десять уровней интенсивности, которые можно настроить через мобильное приложение по Bluetooth. В нём же отображается статистика чистки и рекомендации по уходу за зубами.
Fresh Pro оснащена беспроводной зарядкой — достаточно установить её на базу. Время чистки у этой модели сокращено до одной минуты за счёт более высокой мощности и дополнительных режимов работы.
Щётки доступны в разных цветах. Fresh выпускается в белом и чёрном вариантах, а Fresh Pro — в чёрном и серебристом. В комплекте идут сменные насадки, зарядное устройство и руководство пользователя.
TROUVER Fresh предлагается по цене от 6,5 тысячи рублей, а TROUVER Fresh Pro — от 8,5 тысячи рублей.