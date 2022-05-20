Шиповник оказался полезен для профилактики многих заболеваний

Врач объяснил, что в организме протекает два ключевых процесса — окисление и восстановление. Активным веществом в процессе окисления является кислород, но иногда образуется слишком много радикальных атомов кислорода и организм не справляется.

Тогда может возникнуть множество различных болезней, в том числе хроническая усталость, постоянные головные боли, может ухудшиться зрение и снизиться концентрация внимания. Окисление опасно и развитием тяжёлых заболеваний — от диабета до онкологии.

Бороться с радикальными атомами кислорода помогут антиоксиданты, которые мы получаем из пищи. И здесь как раз на помощь приходит всем известное средство — шиповник. В нём высокий уровень аскорбиновой кислоты — витамина С. Это антиоксидант, который ускоряет выработку коллагена.

«Также продукт способен восстанавливать проницаемость и тонус капилляров, продлевать действие сопутствующих антиоксидантов, таких как ретинол, селен, токоферол. По сути, в нём есть всё необходимое для профилактики, в том числе онкологических болезней», — рассказал врач.

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