Шпинат оказался способом снизить артериальное давление

По его словам, шпинат богат клетчаткой, в нём много витаминов, особенно A, B9 и K, магния, кальция. А содержащийся в избытке калий способствует нормализации давления, потому что является антагонистом натрия.

Также шпинат полезен при похудении, так как обладает низкой калорийностью.

Специалист посоветовал запаривать шпинат перед употреблением или замачивать в воде, чтобы получить от продукта максимум пользы.

«Избыточное употребление соли провоцирует гипертензию, и калий, как антагонист натрия, нормализует уровень давления. Регулярное употребление шпината поможет держать артериальное давление под контролем», — объяснил врач.

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