Щёлкает челюсть при жевании? Врач объяснил, что это значит и чем опасно

По словам Кудаева, основной причиной щелчков является неправильное положение суставного диска между головкой нижней челюсти и суставной впадиной. Это может происходить из-за неправильного прикуса, травм челюсти, стресса, провоцирующего скрежетание зубами, или врожденных аномалий. Исследования показывают, что около трети людей сталкиваются с дисфункцией ВНЧС, сопровождающейся щелчками и хрустом.

Игнорирование этих симптомов может привести к хронической боли и ограничению подвижности челюсти.