Щёлкает челюсть при жевании? Врач объяснил, что это значит и чем опасно

Щёлкает челюсть при жевании? Врач объяснил, что это значит и чем опасноПричины, лечение и профилактика
По словам Кудаева, основной причиной щелчков является неправильное положение суставного диска между головкой нижней челюсти и суставной впадиной. Это может происходить из-за неправильного прикуса, травм челюсти, стресса, провоцирующего скрежетание зубами, или врожденных аномалий. Исследования показывают, что около трети людей сталкиваются с дисфункцией ВНЧС, сопровождающейся щелчками и хрустом.
Игнорирование этих симптомов может привести к хронической боли и ограничению подвижности челюсти.
Опасными признаками считаются постоянные болезненные ощущения при щелчках, ограничение подвижности челюсти, боль при жевании и отечность в области сустава. Эти симптомы требуют особого внимания и немедленного обращения к специалисту.
Современная диагностика ВНЧС включает визуальный осмотр, рентген, компьютерную томографию и функциональные тесты. Лечение может быть консервативным и включать ношение кап и шин, медикаментозную терапию, физиопроцедуры, массаж и упражнения. В сложных случаях требуется хирургическое вмешательство.
Для профилактики проблем с ВНЧС важно регулярно посещать стоматолога, контролировать стресс, избегать вредных привычек, следить за осанкой и своевременно лечить стоматологические заболевания.