Сибирские ученые предложили новый способ лечения роговицы глаза

Сибирские ученые предложили новый способ лечения роговицы глазаОн позволяет обойтись без пересадки тканей донора
Российские специалисты разработали новый способ лечения роговичной слепоты, при котором прозрачные ткани восстанавливаются за счет «преобразования» клеток соединительной ткани.
Исследователи из НИИ клинической и экспериментальной лимфологии и Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» разработали новый способ терапии заболеваний роговицы глаза. Работа ученых опубликована в International Journal of Molecular Sciences.
При повреждении роговицы кератоциты — неподвижные клетки, поддерживающие внеклеточный матрикс и обеспечивающие прозрачность ткани - могут трансформироваться миофибробласты. Эти клетки участвуют в восстановлении роговицы, однако образующиеся ткани и рубца могут стать причиной роговичной слепоты — третьей по распространённости причины слабовидения. Лечить ее можно с помощью трансплантации роговицы, однако донорского материала очень часто не хватает.
Сибирские специалисты нашли способ, позволяющий обойтись без пересадки органа. Для этого они предложили выделить кератоциты из лентикулы — части здоровой роговицы глаза, удаляемой во время лазерной коррекции зрения. Однако такие клетки трудно размножить вне организма. Поэтому сначала из биологического материала были выделены фибробласты — активно делящиеся клетки соединительной ткани организма. В свою очередь из них выделили клетки, которые затем «обратно преобразовали» в кератоциты.
Эксперименты ученых показали, что реверсированные клетки спонтанно образовывали 3D-сфероиды — что говорит о том, что полученные в результате реверсии фибробластов кератоциты приобретают не только форму, но и функции «оригинальных». Находясь в состоянии покоя, клетки воспроизводили процессы, важные для нормального функционирования роговицы, подчеркивают ученые.
В 3D-сфероидах клетки лучше выживают и взаимодействуют друг с другом. Поэтому считается, что при введении препарата они будут оказывать лучшее действие на ткани и органы, поясняет руководитель проекта Наталья Бондаренко.