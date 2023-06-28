Сибирские ученые предложили новый способ лечения роговицы глаза

Исследователи из НИИ клинической и экспериментальной лимфологии и Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» разработали новый способ терапии заболеваний роговицы глаза. Работа ученых опубликована в International Journal of Molecular Sciences.

При повреждении роговицы кератоциты — неподвижные клетки, поддерживающие внеклеточный матрикс и обеспечивающие прозрачность ткани - могут трансформироваться миофибробласты. Эти клетки участвуют в восстановлении роговицы, однако образующиеся ткани и рубца могут стать причиной роговичной слепоты — третьей по распространённости причины слабовидения. Лечить ее можно с помощью трансплантации роговицы, однако донорского материала очень часто не хватает.

Сибирские специалисты нашли способ, позволяющий обойтись без пересадки органа. Для этого они предложили выделить кератоциты из лентикулы — части здоровой роговицы глаза, удаляемой во время лазерной коррекции зрения. Однако такие клетки трудно размножить вне организма. Поэтому сначала из биологического материала были выделены фибробласты — активно делящиеся клетки соединительной ткани организма. В свою очередь из них выделили клетки, которые затем «обратно преобразовали» в кератоциты.

Эксперименты ученых показали, что реверсированные клетки спонтанно образовывали 3D-сфероиды — что говорит о том, что полученные в результате реверсии фибробластов кератоциты приобретают не только форму, но и функции «оригинальных». Находясь в состоянии покоя, клетки воспроизводили процессы, важные для нормального функционирования роговицы, подчеркивают ученые.

В 3D-сфероидах клетки лучше выживают и взаимодействуют друг с другом. Поэтому считается, что при введении препарата они будут оказывать лучшее действие на ткани и органы, поясняет руководитель проекта Наталья Бондаренко.