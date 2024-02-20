Сифилис впервые проявился в виде тонзиллита без сопутствующих симптомов

В Японии в больницу префектуры Хиросима к врачу Томохиро Танигути обратился пациент с острыми болями в горле. При осмотре было зафиксировано увеличение лимфатических узлов справа на шее в течение одного месяца, температура держалась на уровне 37,5 градусов Цельсия. Оказалось, что у пациента за два месяца до развития симптоматики был незащищённый секс.

Правая миндалина пациента отекла и покрылась экссудатом. Внешне симптомы походили на проявление острого стрептококкового тонзиллита, но экспресс-тест дал отрицательный результат. Зато тест на сифилис оказался положительным. Также и окрашивание гноя по Граму показало наличие грамотрицательных штопорообразных спирохет. Была назначена терапия пенициллином.

Это первое нестандартное проявление сифилиса, по крайней мере для японской практики.

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