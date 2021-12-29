Синяя кожа: ученые рассказали про необычный сипмтом COVID-19

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Синяя кожа: ученые рассказали про необычный сипмтом COVID-19И насколько это опасно
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев рассказал, что при тяжелом течении COVID-19 кожа больного пациента может начать синеть.
По его словам, все дело в нарушении оксигинации крови, работы легких и их отека, что проявляется в виде цианоза. Но, к счастью, это можно предсказать с помощью специального оборудования.
Когда оксигинация падает ниже некоторого уровня, срочно вызывать скорую и не доводить до цианоза. Это тяжелый COVID. Это немедленная госпитализация, реанимация.
Максим Скулачев
Вирусолог
Но не все так плохо, как может показаться, таких людей можно спасти с помощью искусственной вентиляции легких, и использованием лекарственных препаратов. “Врачи умеют вытаскивать большинство пациентов с кислородной недостаточностью”, — заверяет специалист.
Источник: URA news