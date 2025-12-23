Скандинавский метод сна поможет вам заснуть

На сегодняшний день ещё нет исследований, которые бы сравнивали использование двух одеял и одного во время сна пар. Тем не менее скандинавский метод имеет много аспектов, которые соответствуют принципам здорового сна. Именно поэтому есть веские основания предполагать, что он может помочь при нарушениях сна, которые возникают при совместном сне под одним одеялом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.