Сканер кожи и ИИ определили тяжесть диабета за считанные секунды

Используя неинвазивную технику высокого разрешения под названием RSOM, команда получила детальные изображения кровеносных сосудов под кожей 75 больных диабетом. Используя алгоритм искусственного интеллекта, они выявили 32 существенных изменения в микрососудах кожи, связанных с осложнениями диабета.

Все эти факторы - от диаметра кровеносных сосудов до их разветвления - были сведены в «показатель микроангиопатии», позволяющий быстро оценить тяжесть диабета. Команда планирует создать портативную версию RSOM, позволяющую безболезненно и быстро проводить мониторинг в домашних условиях для более чем 400 миллионов человек во всем мире, страдающих от диабета.

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