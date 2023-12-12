Сканер кожи и ИИ определили тяжесть диабета за считанные секунды

Сканер кожи и ИИ определили тяжесть диабета за считанные секундыИнновации, которые мы действительно заслужили
Исследователи из Мюнхенского технического университета создали сканер кожи с ИИ, который позволяет в мгновение ока определить степень тяжести осложнений диабета.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
Используя неинвазивную технику высокого разрешения под названием RSOM, команда получила детальные изображения кровеносных сосудов под кожей 75 больных диабетом. Используя алгоритм искусственного интеллекта, они выявили 32 существенных изменения в микрососудах кожи, связанных с осложнениями диабета.
Все эти факторы - от диаметра кровеносных сосудов до их разветвления - были сведены в «показатель микроангиопатии», позволяющий быстро оценить тяжесть диабета. Команда планирует создать портативную версию RSOM, позволяющую безболезненно и быстро проводить мониторинг в домашних условиях для более чем 400 миллионов человек во всем мире, страдающих от диабета.
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