Скелет морского ежа «помог» доставить препарат химиотерапии

Исследователи из Дальневосточного федерального университета и Тихоокеанского государственного медицинского университета разработали новый материал на основе скелета морского ежа, который позволит адресно доставлять препараты химиотерапии против рака. Работа ученых опубликована в журнале Materials.

За основу нового материала химики взяли ткани скелета невооружённого стронгилоцентротуса — морского ежа, обитающего в заливе Петра Великого. Выбор был обусловлен его многоярусной ячеистой структурой, которая способна не только хорошо впитывать лекарство, но и постепенно высвобождать его в организме пациента небольшими дозами. Кроме того, кальцит в скелете ежа похож по составу на человеческий, что обеспечивает биосовместимость материала. Чтобы материал не растворялся в организме слишком быстро, учёные обработали его силикатом натрия.

Из получившегося соединения специалисты синтезировали напоминающие мини-капсулы наночастицы, удерживающие препарат и позволяющие применять его адресно, именно в районе опухоли. Высвобождение лекарства происходит на протяжении примерно 30 суток. Уже опустошённые наночастицы в течение шести месяцев бесследно растворяются в организме. По мнению исследователей, в будущем такое точечное применение препаратов может даже заменить традиционную химиотерапию. Учёные уже испытали своё изобретение на искусственной плазме крови, а также на лабораторных животных.