Сколько фруктов и овощей нужно съедать ежедневно

Деккер отметила, что в овощах и фруктах содержатся витамины А и С, калий, магний, фолиевая кислота и множество других полезных веществ, необходимых для здоровья. В овощах много пищевых волокон, помогающих поддерживать нормальную работу пищеварительной системы и предотвращающих запоры.

Употребление достаточного количества овощей профилактирует развитие диабета, некоторых видов онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.