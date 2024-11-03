Сколько инжира можно есть за один раз

Врач рассказала, что плоды инжира малокалорийны — 54 ккал на 100 граммов, но в них большое количество углеводов — 13,7 граммов. В инжире 11,2 грамма сахаров и только 2,5 грамма клетчатки.

В инжире разнообразие витаминов, а объём калия чуть меньше, чем в орехах.

Инжир способствует разжижению крови, снижению вероятности инсульта и инфаркта, нормализации функций ЖКТ. Плоды инжира рекомендуют тем, кто страдает гипертонией и отёками.

Но в день можно съедать не более трёх–пяти плодов. Инжир не рекомендуется диабетикам, больным подагрой и тем, у кого болезни ЖКТ. К тому же инжир способствует газообразованию и диарее, обладает мочегонным эффектом, может вызвать движение камней в почках.

«Я рекомендую съедать не более 3-5 плодов в день, чтобы получить максимум пользы и не навредить своему организму. Любые излишества оказывают лишь негативный эффект. Инжир – отличная замена сладостям без вреда для фигуры», — объяснила Цуканова.

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