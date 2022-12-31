Сколько людей могут легко стать алкоголиками

Как утверждается, если после застолья у человека нет похмелья, он имеет все шансы стать алкоголиком. Это может говорить о хронической зависимости, в силу которой устраняются неприятные симптомы употребления алкоголя. Здоровый человек, напротив, после возлияний не может даже думать о спиртном. Для таких людей похмелье — естественный процесс интоксикации.

Отмечается, что в мире лишь 5% людей устойчивы к алкогольной зависимости. Остальные 95% могут стать алкоголиками очень быстро. Включая генетику, в силу которой зависимость развивается быстрее и чаще. В таком случае немаловажны пол, возраст, наличие хронических болезней.

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