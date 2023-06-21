Сколько людей умирают ежегодно из-за неправильного питания

В частности, в отчёте исследования указано, что в силу неправильного питания, в мире каждый год умирает 11 млн человек. Одним из ключевых факторов является злоупотребление солью на фоне недостатка цельнозерновых продуктов или фруктов, дефицита клетчатки.

При этом на смертность не меньше, чем нездоровый рацион, влияет однообразное питание, из-за которого формируется недостаток питательных веществ.

Вместе эти факторы существенно повышают риск преждевременной смерти. «Плохое питание является причиной большего количества смертей, чем любой другой фактор риска в мире», — подчеркнул директор IHME, доктор Кристофер Мюррей.

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