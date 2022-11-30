Сколько можно съедать мяса без вреда для сердца

Врач подчеркнула, что безопасное для здоровья количество красного мяса в рационе не должно превышать 350-500 граммов в неделю. При этом лучше вообще не есть продукты из переработанного мяса в силу высокого содержания в них соли, из-за чего сужаются сосуды и в организме задерживается жидкость. Самые опасные для сердца — колбасные изделия и копчения из переработанного мяса.

Также красное мясо содержит триметиламиноксид — вещество, провоцирующего воспалительные процессы. Больше всего этого вещества в говядине, баранине, свинине.

Павлюченко объяснила, почему нельзя есть много красного мяса. По её словам, в красном мясе высокий уровень насыщенных жирных кислот. Из-за их избытка в крови растёт уровень «плохого» холестерина низкой плотности, который провоцирует образование атеросклеротических бляшек на стенках сосудов, мешает нормальному кровообращению и приводит к инфарктам или инсультам.

Также врач отметила, что есть лучше тушёное или варёное мясо и выбирать нежирные сорта. Жареное мясо лучше не есть из-за образующейся корочки, содержащей канцерогены.

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