Сколько можно съесть красной икры без вреда здоровья

04:27, 17 декабря 2022
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Сколько можно съесть красной икры без вреда здоровьяОбъяснил диетолог
Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, сколько можно съедать красной икры, и кому этот продукт противопоказан.
Фото: Poleznii-site.ru
Гинзбург объяснил, что суточная норма для здорового человека — не более 20 граммов в сутки. Детям старше трёх лет, и только при хорошей переносимости, отсутствии аллергии — не более 15 граммов. Детям младше этого возраста есть красную икру нельзя.
Также красная икра категорически запрещена людям с артериальной гипертонией, аллергикам, страдающим сахарным диабетом второго типа и ожирением.
В целом этот продукт нельзя есть бесконтрольно, потому что можно нанести серьёзный ущерб здоровью.
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