Сколько можно съесть красной икры без вреда здоровья

Гинзбург объяснил, что суточная норма для здорового человека — не более 20 граммов в сутки. Детям старше трёх лет, и только при хорошей переносимости, отсутствии аллергии — не более 15 граммов. Детям младше этого возраста есть красную икру нельзя.

Также красная икра категорически запрещена людям с артериальной гипертонией, аллергикам, страдающим сахарным диабетом второго типа и ожирением.

В целом этот продукт нельзя есть бесконтрольно, потому что можно нанести серьёзный ущерб здоровью.

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