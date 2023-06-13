Сколько нужно пить воды в жару

При жаркой погоде человеку рекомендуется увеличить потребление воды — до 70-80 миллилитров на килограмм, заявила эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. При физических нагрузках этот показатель нужно довести 100 миллилитров на килограмм.

По классической формуле потребности организма в воде на килограмм массы тела в сутки должно приходиться 30—40 миллилитров жидкости, напомнила гастроэнтеролог. При этом выпивать положенные литры через силу — при отсутствии ощущения жажды и признаков нехватки жидкости — не стоит, подчеркнула Кашух: ориентироваться нужно прежде всего на самочувствие и желание.

Кроме воды, в жару можно пить минералку и изотоники — они помогают восполнить минеральные вещества, которые человек теряет с потом, рассказала врач. Также для утоления жажды подойдут свежевыжатые соки, разбавленные водой, домашние компоты, морсы, лимонады, зелёный чай.

Когда человек теряет 2% жидкости, он чувствует жажду, а при потере 5% начинается обезвоживание. Основные признаки этого состояния — сухость во рту и отсутствие слюны, темно-желтый оттенок мочи, бледность, слабость и ухудшение самочувствия, поведала специалист.