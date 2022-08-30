Сколько раз в неделю нужно есть рыбу для здоровья

По её словам, рыба — ценный источник многих питательных веществ и витаминов. В её состав входят омега-3 жирные кислоты, витамины D, А, Е, витамины группы В, селен, магний, натрий, калий и фосфор. К тому же рыбный белок усваивается быстрее, чем из мяса.

Врач порекомендовала есть рыбу не менее 2-3 раз в неделю. «Рыбный белок усваивается в два раза быстрее, чем мясо, всего за два-три часа. Помимо белка, рыба является источником омега-3 жирных кислот», — отметила специалист.

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