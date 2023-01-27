Сколько россиян следят за своим здоровьем с помощью приложений и трекеров

Оказалось, что не менее 30% следят за своим здоровьем с помощью приложений и трекеров. Такие люди внимательно изучают детализированную информацию о своём здоровье.

Среди респондентов 20% в равных долях покупают БАДы и медикаменты, а также выбирают клиники и специалистов в Сети. Каждый пятый опрошенный предпочитает онлайн-консультации вместо физического посещения поликлиник.

Среди участников опроса 36% отслеживают свои показатели во время спортивных упражнений и сравнивают с показателями в состоянии покоя, при этом 22% используют специальные приложения для напоминаний о необходимости приёма лекарств или пищевых добавок либо витаминов. И только 14% используют для этого «умные» часы или браслеты.