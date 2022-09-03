Сколько шоколада можно съедать в день без вреда для здоровья

Дианова отметила, что в среднем в день можно съедать не более 20 граммов шоколада — одну пятую плитки, или три квадратика. При этом сладости нельзя есть отдельно от основной пищи, чтобы не спровоцировать скачок глюкозы.

«В день в среднем, при условии, что питание у вас сбалансированное, можно есть не больше 20 г тёмного шоколада, где содержится от 50% какао-бобов. То есть это одна пятая часть плитки, или три квадратика», — объяснила врач.

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