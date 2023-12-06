Сколько витамина В нужно пить взрослому человеку, и можно ли его заменить едой

Особенно важно его употребление в зимний период, когда мало солнечного света. По словам Мясникова, взрослому человеку необходимо 15 мкг витамина D в день.

При этом не обязательно употреблять только витаминные комплексы, их можно заменить продуктами, содержащими витамин D.

«Ещё в 2010 году Институт медицины, который сейчас называется «Национальная медицинская академия», опубликовал отчёт, где были указаны рекомендации по потреблению кальция и витамина D. Там указано, что детям от одного года до 18 лет и взрослым вплоть до 70 лет рекомендуется потребление 15 мкг витамина D в день. Необязательно пить именно добавки и препараты с витамином D. Можно просто есть продукты с его содержанием», — рассказал Мясников.

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