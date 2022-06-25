Сколько ягод можно есть в сутки без вреда для здоровья

Как отмечается, суточная доза для взрослого человека составляет 400 граммов, если говорить применительно к клубнике, — 10–16 крупных ягод. Для детей от года до трёх лет суточная доза — до 8 крупных ягод.

Но стоит учесть наличие аллергии на красные ягоды, они могут приводить к анафилактическим состояниям в силу содержащегося в них гистамина. На тёмные ягоды, такие как голубика, черника, чёрная смородина аллергические реакции развиваются крайне редко.

Симптомами аллергии могут быть покраснение и сыпь на коже, кожный зуд, отёк и зуд в ротовой полости, тошнота, рвота, диарея, боли в животе. Как правило, симптоматика возникает в течение часа после употребления ягод, разрешается через несколько часов. Но такие состоянии могут быть и опасными, поэтому из рациона лучше исключить причинно-значимые ягоды.

«Анафилаксии на клубнику, малину, а также персики, абрикосы, проявляющиеся, помимо кожных симптомов, выраженной общей слабостью вплоть до потери сознания, коллапсом, бронхоспазмом, и могут угрожать жизни», — предупредила аллерголог.

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