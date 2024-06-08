Слух: новые смарт-часы Galaxy Watch7 и Watch Ultra получат флагманский 3-нм чип

Среди прочих характеристик известно, что Watch Ultra будут оснащены дисплеем с максимальной яркостью 3000 нит, встроенной памятью на 32 ГБ, а также двухдиапазонным GPS, Bluetooth и LTE. Уточняется, что эта модель получит чип с 5 ядрами.

Корпус Watch Ultra должен быть выполнен из титана, диаметр составит 47 мм, будут доступны три цвета: чёрный, серый и белый.

По поводу количества ядер базовой модели, Watch7, ничего не сообщается. Гаджет получит две версии с размерами корпуса 44 и 40 мм, в двух цветах: зелёном и бежевом.

Ёмкость аккумуляторов будет зависеть от размеров версии и составит 300 и 425 мАч соответственно. Максимальная яркость дисплея составит 2000 нит.