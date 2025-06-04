Слух: Samsung перенесла запуск второго поколения «умного» кольца Galaxy Ring

Опубликовано 04 июня 2025, 14:151 мин.
Слух: Samsung перенесла запуск второго поколения «умного» кольца Galaxy RingВ 2025 году устройство не выйдет
Недавно стало известно, что Samsung начала разработку «умного» кольца Galaxy Ring 2, которое находится на начальной стадии, и релиз в 2025 году вряд ли состоится.
© Samsung
Устройство, вероятно, будет выпущено «вместе с Galaxy S26 или позже», с фокусом на более тонком профиле, точности датчиков и времени автономной работы. Патенты указывают на возможное использование гибкого дизайна для большего соответствия корпуса пальцам и для повышения точности датчиков.
Также разработчики рассматривают возможность превращения кольца в устройство ввода на основе жестов. Это даёт возможность управлять другими устройствами с помощью движений рук, расширяя функциональность кольца и предлагая новые способы использования.