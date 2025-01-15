Слух: в 2025 году появятся Apple Watch с функцией определения высокого давления

По словам инсайдеров, ожидается, что новые модели Apple Watch будут полезны, в том числе и для гипертоников. Речь идёт о моделях Series 11 и Ultra 3, которые будут оснащены функцией определения кровяного давления.

Apple уже давно работает над мониторингом кровяного давления, но ранее возникали проблемы, которые не позволяли компании внедрить подобный функционал. Ожидается, что мониторинг артериального давления на Apple Watch будет работать, не требуя использования манжеты, как предполагалось ранее. Внедрить микроманжету в часы технически крайне трудно, и, видимо, вендор отказался от этой идеи.

Якобы вместо этого в Apple Watch будут использоваться датчики. Как отмечается, появление новой функции не гарантирует точных показаний давления, скорее всего, часы будут оповещать пользователя только в случае обнаружения повышения давления и рекомендовать более точное измерение с помощью манжеты.