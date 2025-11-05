Смарт-часы Galaxy Watch начали уверять пользователей в «высоком уровне стресса»

Известно о жалобах от пользователей часов Galaxy Watch 7, с которых началось распространение стабильного апдейта, и встречаются жалобы от пользователей других моделей. Примечательно, что одновременно появился функционал советов по сну и информации о нагрузке на сосуды и ложные предупреждения о стрессе.

Многие пользователи заметили, что часы показывали такие предупреждения даже при отсутствии стресса. Один из пользователей рассказал, что не нервничал и не стрессовал, однако часы навязчиво показывали «высокий уровень стресса».

Проблема, вероятно, связана с функцией определения стресса, отслеживающей частоту сердечных сокращений, температуру кожи и уровень пота. Инсайдеры проверили также новые Galaxy Watch 8, которые воспроизвели такие же ошибки, что говорит не о технической проблеме, а о нарушении работы системы на уровне ПО.