Смарт-часы предскажут психические расстройства и их генетические причины

Ученые из Йельского университета, использовали данные с более чем 5,000 подростков для тренировки моделей искусственного интеллекта (ИИ), способных предсказать наличие психических заболеваний. С помощью полученной информации ученые смогли обнаружить генетические связи с этими расстройствами.

В отличие от традиционной психиатрии, где диагноз ставится на основе симптомов, в этом исследовании основное внимание было уделено обработке данных с носимых устройств. Это позволяет создавать более точные и количественные модели диагностики заболеваний. Для исследования использовались данные, собранные с умных часов подростков в возрасте 9−14 лет. Эти устройства отслеживали частоту сердечных сокращений, уровень активности, количество шагов и качество сна.

Используя данные с умных часов, можно создать так называемый цифровой фенотип, который будет служить диагностическим инструментом и поможет связать заболевания с генетическими факторами.

Особое внимание было уделено анализу связи между сердечным ритмом и СДВГ, а также между качеством сна и тревожными расстройствами. Ученые обнаружили 37 генов, связанных с СДВГ, что позволяет глубже понять, как физические и поведенческие паттерны могут быть связаны с психическими заболеваниями.