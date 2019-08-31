Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 уже можно заказать

Компания Samsung Electronics начала принимать предварительные заказы на родном корейском рынке на новейшие смарт-часы Galaxy Watch Active 2.

Изначально производитель обещал открыть предзаказы только 6 сентября, а продажи должны были стартовать 27 сентября. Как оказалось теперь, предзаказы открылись раньше на неделю, хоть и только в одном регионе, а продажи начнутся уже 6 сентября.

Пока предлагается только версия без поддержки сотовой связи. Модель с алюминиевым корпусом размером 40 мм обойдётся примерно в 245 долларов, а на 44 мм — 280 долларов. «Нержавейка» обойдётся дороже — 330 и 365 долларов.

Российские условия продаж Samsung Galaxy Watch Active 2 корейский производитель пока не бъявил.