Смарт-часы Samsung Galaxy Watch7 получат функцию глюкометра

Опубликовано 28 апреля 2024, 00:00
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Смарт-часы Samsung Galaxy Watch7 получат функцию глюкометраНо нюансы работы держатся в секрете
Старший вице-президент Samsung Electronics и глава отдела цифрового здравоохранения компании Хон Пак встретился с членами консультативного совета Samsung по здравоохранению в Медицинском центре компании в Сеуле. В ходе мероприятия Пак зачитал доклад о прогрессе в сфере неинвазивного мониторинга уровня сахара в крови и внедрение этих технологий в «умные» носимые устройства Samsung.
В ходе встречи стало известно, что смарт-часы Galaxy Watch7 получат функцию неинвазивного измерения глюкозы, но как именно технология работает, не раскрывается.
Эта модель может быть представлена 10 июля на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked. Предварительно пока известно, что Galaxy Watch7 могут быть оснащены чипом Exynos W940, якобы на 50% более эффективным, чем предыдущая серия, и хранилищем с объёмом памяти до 32 ГБ.
Источник:GSMArena
Автор:Андрей Кадуков
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