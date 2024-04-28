Смарт-часы Samsung Galaxy Watch7 получат функцию глюкометра

В ходе встречи стало известно, что смарт-часы Galaxy Watch7 получат функцию неинвазивного измерения глюкозы, но как именно технология работает, не раскрывается.

Эта модель может быть представлена 10 июля на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked. Предварительно пока известно, что Galaxy Watch7 могут быть оснащены чипом Exynos W940, якобы на 50% более эффективным, чем предыдущая серия, и хранилищем с объёмом памяти до 32 ГБ.