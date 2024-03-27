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Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 марта 2024, 22:29
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Смартфон поможет выявить предрасположенность к болезни Альцгеймера

С помощью специальных тестов
Исследователи из университетов DZNE, Otto-von-Guericke в Магдебурге и Университета Висконсина-Мэдисона совместно с компанией Neotiv разработали тесты на смартфоны, которые позволяют выявить «легкое когнитивное нарушение», что может указывать на болезнь Альцгеймера, с высокой точностью. Исследование, опубликованное в npj Digital Medicine, основано на данных 199 пожилых взрослых.

Результаты подчеркивают потенциал мобильных приложений для исследования болезни Альцгеймера, клинических испытаний и рутинного медицинского ухода. Приложение, прошедшее проверку, теперь предлагается врачам для поддержки раннего выявления проблем с памятью.

Профессор Эмрах Дюзель, старший нейроученый в DZNE и университете Магдебурга, а также предприниматель в медицинской технологии, отстаивает новый подход. Он отмечает, что самостоятельные тесты помогут выявить проблемы с памятью на ранней стадии и отслеживать прогрессирование заболевания ближе, чем это возможно в настоящее время.

В дополнение к работе в области деменции, Дюзель является главным медицинским офицером компании Neotiv, которая разработала приложение для тестирования памяти. Приложение использует машинное обучение и работает на смартфонах и планшетах. Оно было научно подтверждено и используется в исследованиях болезни Альцгеймера, а теперь также предлагается врачам в целях поддержки выявления легких когнитивных нарушений.

Участники исследования — женщины и мужчины старше 60 лет из Германии и США, которые участвовали в долгосрочных наблюдательных исследованиях по Альцгеймеру. Результаты показали, что тестирование на приложении может быть сопоставимо с традиционными методами и дает высокую точность в выявлении легких когнитивных нарушений.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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#Мозг
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#смартфон
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#здоровье