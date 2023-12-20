Фитнес и здоровье
16:30, 20 декабря 2023
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Смех продлевает жизнь: женщина вызвала дочь из комы с помощью анекдота

Которая находилась в этом состоянии 5 лет

В США женщина вызвала дочь из комы, в которой та находилась в течение 5 лет после автомобильной аварии.

В 2017 году молодая американка из Мичигана Дженнифер Флюэллен попала в тяжёлую аварию, врезавшись в опору уличного освещения. В результате она впала в кому.

Все эти годы мать женщины посещала дочь и надеялась на чудо. В 2022 году, в один из дней ей вспомнился анекдот, над которым они вместе смялись. Мать решила рассказать дочери этот анекдот, ни на что не рассчитывая, но в ответ услышала смех.

Сейчас женщина, вышедшая из комы, сложно, но идёт на поправку.

Источник:People
Автор:Андрей Кадуков
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