Фитнес и здоровье
01:43, 05 февраля 2023
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Сочетание каких продуктов может привести к проблемам с поджелудочной железой

В основе — алкоголь

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рассказал, сочетание каких продуктов провоцирует работу поджелудочной железы на износ и приводит к соответствующим заболеваниям.

Сочетание каких продуктов может привести к проблемам с поджелудочной железой

Фото: Pxhere.com

На первом этапе трудно выявить дисфункцию поджелудочной. Когда орган перестаёт выделять необходимое количество ферментов, начинается вздутие, проблемы со стулом, боли в животе.

Самым опасным сочетанием для поджелудочной является алкоголь, употребляемый с жареной курицей, салатами с майонезом и другими жирными продуктами. Но особенно разрушающее сочетание — алкоголь с никотином.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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