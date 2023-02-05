Сочетание каких продуктов может привести к проблемам с поджелудочной железой

01:43, 05 февраля 2023
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Сочетание каких продуктов может привести к проблемам с поджелудочной железойВ основе — алкоголь
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рассказал, сочетание каких продуктов провоцирует работу поджелудочной железы на износ и приводит к соответствующим заболеваниям.
Фото: Pxhere.com
На первом этапе трудно выявить дисфункцию поджелудочной. Когда орган перестаёт выделять необходимое количество ферментов, начинается вздутие, проблемы со стулом, боли в животе.
Самым опасным сочетанием для поджелудочной является алкоголь, употребляемый с жареной курицей, салатами с майонезом и другими жирными продуктами. Но особенно разрушающее сочетание — алкоголь с никотином.
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