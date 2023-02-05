Сочетание каких продуктов может привести к проблемам с поджелудочной железой

На первом этапе трудно выявить дисфункцию поджелудочной. Когда орган перестаёт выделять необходимое количество ферментов, начинается вздутие, проблемы со стулом, боли в животе.

Самым опасным сочетанием для поджелудочной является алкоголь, употребляемый с жареной курицей, салатами с майонезом и другими жирными продуктами. Но особенно разрушающее сочетание — алкоголь с никотином.

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