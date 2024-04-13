Сокращение количества морганий оказалось симптомом болезни Паркинсона

Опубликовано 13 апреля 2024, 02:50
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Сокращение количества морганий оказалось симптомом болезни ПаркинсонаИз-за снижения уровня дофамина
Американская ассоциация по борьбе с болезнью Паркинсона (APDA) назвала неочевидный симптом развивающегося недуга — снижение частоты морганий.
Как сообщается, за моргания — функцию увлажнения глаз и очищения поверхности роговицы — отвечают клетки мозга, вырабатывающие дофамин. И когда мозг теряет эти клетки, на фоне чего снижается уровень дофамина, сокращается и частота морганий. Причём в норме частота морганий — 14-17 раз.
И если у кого-либо смыкание век происходит реже, это говорит о возможном развитии патологии центральной нервной системы — болезни Паркинсона. И происходить это может без очевидного развития тремора.
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