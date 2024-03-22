Солярий оказался неэффективным средством для восполнения витамина D

Опубликовано 22 марта 2024, 03:34
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Солярий оказался неэффективным средством для восполнения витамина DК тому же ещё и вредным
Солярий не способствует синтезу витамина D, поэтому не поможет в восполнении этой группы веществ. В целом это ещё и вредная процедура.
Один из мифов о солярии гласит, что эта процедура поможет при акне, но на практике это не так: высыпания будут скрыты лишь на время. Кроме того, витамин D не синтезируется при том УФ-излучении, которое используется в солярии.
Также солярий вреден для кожи, так как может привести к преждевременному её старению, обезвоживанию и дряблости, а самое главное — возрастает риск развития рака кожи.
Поэтому эксперты говорят, что солярий лучше не посещать вовсе, но если всё-таки хочется загореть таким образом, то выполнять эту процедуру стоит не чаще 3-5 раз в месяц.
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