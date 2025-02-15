Сомнолог: комфортная поза для сна — самая полезная

По словам врача, если человек физически здоров, спать можно в любой удобной позе. Необходимость придерживаться конкретной позы обусловлена некоторыми заболеваниями, например, это могут быть болезни позвоночника, и тогда может возникнуть необходимость спать на спине.

А слухи о том, что спать на спине — плохо для спины, на животе — для желудка, на левом боку — для сердца, на правом — для печени, являются заблуждением. «Самая комфортная поза и есть самая полезная. Если человеку неудобно, он будет ворочаться, просыпаться, пытаться перелечь, и в итоге сон станет менее восстанавливающим», — подчеркнула эксперт.

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