Сомнолог назвал главную причину плохого сна

Человек начинает плохо спать при нарушении гигиены сна. В силу этого страдает и качество, и продолжительность сна.

Врач отметил, что нарушение гигиены сна, — это пробуждение и отход ко сну в разное время. Но стоит заставить себя просыпаться каждый день в одно и то же время, то и спать будет хотеться в одно время.

«Стоит разобраться в том, откуда у нас вообще берётся плохой сон. Первая и самая распространённая причина — это нарушение гигиены сна. Если человек просыпается всегда в разное время и при этом испытывает проблемы с засыпанием, необходимо нормализовать режим. Выберите, в какой час утром вам нужно проснуться, и уже через неделю-другую вы будете хотеть спать в одно и то же время», — подчеркнул сомнолог.

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