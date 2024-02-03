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Фитнес и здоровье
Опубликовано 03 февраля 2024, 05:29
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Сомнолог назвал главную причину плохого сна

Отсутствие режима
Врач-сомнолог Павел Кудинов объяснил, почему может быть плохой сон и как на это повлиять.
Сомнолог назвал главную причину плохого сна

© Ferra.ru

Человек начинает плохо спать при нарушении гигиены сна. В силу этого страдает и качество, и продолжительность сна.

Врач отметил, что нарушение гигиены сна, — это пробуждение и отход ко сну в разное время. Но стоит заставить себя просыпаться каждый день в одно и то же время, то и спать будет хотеться в одно время.

«Стоит разобраться в том, откуда у нас вообще берётся плохой сон. Первая и самая распространённая причина — это нарушение гигиены сна. Если человек просыпается всегда в разное время и при этом испытывает проблемы с засыпанием, необходимо нормализовать режим. Выберите, в какой час утром вам нужно проснуться, и уже через неделю-другую вы будете хотеть спать в одно и то же время», — подчеркнул сомнолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:ОСН
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#сон
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#здоровье
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#рекомендации