Сомнолог назвал хирургическое вмешательство одним из лучших способов излечить храп

Врач объяснил, что ЛОР должен определить, можно ли оперировать ту область, из-за которой возникают храп и апноэ (остановка дыхания во сне). Но если операция невозможна, тогда применяется другой метод — «вентиляция лёгких через маску»: дыхательные пути пациента раздуваются, а затем смыкаются.

Кудинов отметил, что не всегда можно хирургически вылечить храп. «Мы говорим про зону, где возникает храп и остановки дыхания (апноэ): выше корня языка, на уровне мягкого нёба, миндаля, а могут возникать за корнем языка — ниже. И там уже хирургически мы ничем помочь не можем», — подчеркнул эксперт.

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