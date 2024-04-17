Сомнолог объяснил, что делать, чтобы не оказаться в состоянии сонного паралича

Сомнолог объяснил, что сонный паралич — не более чем нарушение естественного механизма, подавляющего мышечную активность в фазе быстрого сна, когда человек видит сновидения. И если по каким-то причинам этот механизм сбился и не отключился вовремя, продолжается подавление мышечного тонуса и человек в это время находится в фазе сна со сновидениями, но уже бодрствуя.

И возникать в воспалённом сознании могут всякие пугающие образы, впечатления и прочее. Но это не психическое расстройство, а просто нарушение физиологии сна, к которому могут приводить два фактора: регулярное нарушение режима сна и отход ко сну лёжа на спине.

По поводу второго момента однозначных научных ответов нет. Однако Полуэктов посоветовал во избежание сонного паралича соблюдать весьма простое правило: ложиться спасть в одно время и засыпать в удобных положениях, кроме спины.

«Что касается жутких образов во сне, то это связано с тем, что естественный механизм перехода в бодрствование немножко притормаживает, и получается, что, с одной стороны, человек понимает, что он уже проснулся, а с другой стороны, у него продолжается подавление мышечного тонуса, характерное для сна со сновидениями, и сами сновидения продолжаются, только уже как бы наяву», — подытожил врач.

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