Сомнолог объяснила, что такое сонный паралич и опасно ли это состояние для здоровья

Врач объяснила, что сонный паралич имеет ту же природу, что и лунатизм — является разновидностью парасомнии. Это не психическое расстройство и такое состояние не опасно для жизни и здоровья.

Сонный паралич пугает людей, как правило потому, что они не знакомы с природой этого состояния. Сонный паралич — состояние неполного перехода между REM-сном — фазой сновидений — и бодрствованием. Этот механизм помогает человеку происходящее во сне не демонстрировать в реальности. То есть это защитный механизм.

Но когда человек уже проснулся, а переход от сновидений к бодрствованию ещё не завершился, возникает сонный паралич, который очень пугает. Психологически этот состояние сопровождается ощущением присутствия кого-то в помещении. Но на самом деле ничего страшного не присходит.

Сомнолог отметила, что сонный паралич не лечат медикаментозно. Это состояние зачастую проходит само по себе. Врач подчеркнула, что часто «длительность эпизодов резко снижается, когда человек узнаёт о природе состояния и о том, что оно не опасно для здоровья и не является признаком того, что он сошёл с ума».

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