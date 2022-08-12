Сомнолог объяснила, как бороться с бессонницей без снотворного

Для борьбы с бессонницей врач разделила работу над собой на две части. Первое — это психология. Психологически человек часто не может уснуть тоже по двум основным причинам — из-за желания контролировать сон и ассоциативного ряда.

Желание контролировать сон заключается в том, что человек, когда укладывается в кровать, думает, как важно сейчас уснуть и как плохо это получается. В итоге мысленно создаётся проблема на почве беспокойства о бессоннице. Если возникают тревожные ощущения, то подключается ещё и гормон стресса — кортизол, и тогда начинается не успокоение, а бодрствование.

Если кровать ассоциируется с бессонницей, то человек, даже если хочет спать, то долго засыпает, поэтому чрезмерное время, проведённое в постели без сна, приводит к его фрагментации. Сон становится ещё более прерывистым и поверхностным.

Касательно физиологии, для нормального сна врач порекомендовала не пить кофе во второй половине дня, отказаться от курения вечером, перед сном.

«К сожалению, при хронической бессоннице этих мер бывает недостаточно. Нужны дополнительные приёмы, которые входят в структуру когнитивно-поведенческой терапии», — объснила сомнолог.