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Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 января 2024, 01:10
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Сомнолог объяснила вред вставать по утрам с несколькими будильниками

Это ухудшает качество сна
Врач-сомнолог, невролог, директор сомнологической службы Елена Царёва объяснила, почему просыпаться с помощью нескольких будильников, установленных на разное время в течение последнего часа сна — плохая привычка.
Сомнолог объяснила вред вставать по утрам с несколькими будильниками

© Ferra.ru

Врач объяснила, что если человек не может нормально проснуться, взбодриться после одного сигнала будильника, говорит о нарушении качества или продолжительности сна. Это приводит к сильному чувству сонливости. Тогда человек некоторое время пребывает в состоянии спутанного сознания.

Чтобы побороть такие состояния, врач порекомендовала вставать после единственного сигнала будильника, не пытаться откладывать подъём, делать зарядку, потому что физкультура повышает давление, пульс, устраняет сонливое состояние. А спутанность сознания, которая сама по себе для организма не вредна, можно устранить чашкой кофе. Это состояние, как правило, проходит через полчаса.

Также врач посоветовала завтракать в одно и то же время. Таким образом чувство голода будет будить как будильник — в одно и то же время.

«Важно запомнить: то, что мешает сну, обычно помогает взбодриться. Это может быть еда, которая повышает температуру или давление, например, блюда со специями», — рассказала врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Вечерняя Москва
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#врач
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#здоровье
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#сон