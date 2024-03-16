Сомнолог рассказал о вечернем перекусе, который может лишить сна

По словам врача, сладкое способствует нарушению сна из-за подъёма сахара в крови. Из-за такого вечернего перекуса ухудшается качество сна вплоть до бессонницы.

«Пара печенек или кусочек торта — распространённый перекус многих перед сном. Но эти продукты с высоким содержанием жиров и сахара могут стать причиной гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Это состояние, при котором желудочная кислота затекает в пищевод. Кроме того, сладкое повышает уровень сахара в крови, как следствие инсулина, и может привести не только к повышенной возбуждённости и проблемам со сном, но и стать причиной развития различных заболеваний, например диабета», — рассказал Ильин.

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