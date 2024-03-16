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Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 марта 2024, 06:53
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Сомнолог рассказал о вечернем перекусе, который может лишить сна

Из-за подъёма сахара
Сомнолог Европейского медицинского центра (EMC) Николай Ильин посоветовал не есть на ночь сладости — ни конфеты, ни выпечку.
Сомнолог рассказал о вечернем перекусе, который может лишить сна

© Ferra.ru

По словам врача, сладкое способствует нарушению сна из-за подъёма сахара в крови. Из-за такого вечернего перекуса ухудшается качество сна вплоть до бессонницы.

«Пара печенек или кусочек торта — распространённый перекус многих перед сном. Но эти продукты с высоким содержанием жиров и сахара могут стать причиной гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Это состояние, при котором желудочная кислота затекает в пищевод. Кроме того, сладкое повышает уровень сахара в крови, как следствие инсулина, и может привести не только к повышенной возбуждённости и проблемам со сном, но и стать причиной развития различных заболеваний, например диабета», — рассказал Ильин.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Известия
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#сон
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#Сахар
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