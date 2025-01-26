Sony представила фитнес-трекер в стиле PlayStation

Опубликовано 26 января 2025, 21:001 мин.
Sony представила фитнес-трекер в стиле PlayStationКритики говорят, что это — Xiaomi Smart Band 9 Pro
Компания Sony в честь 10-летия китайского филиала своего подразделения PlayStation выпустила фитнес-трекер под этим брендом.
© Weibo / PlayStation China
Критики сразу отреагировали на это событие, заявив, что это всего лишь модифицированный фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro с ремешком, на котором изображены значки кнопок и логотип PlayStation. Устройство оснащено 1,74" OLED-экраном, защищено стандартом водонепроницаемости 5ATM, функциями отслеживания состояния здоровья, поддержкой спортивных режимов и GPS-трекингом.
Время работы браслета — 21 день, «удобные кнопки и простое управление». Однако критики, среди которых инсайдеры из Android Authority, отметили сложное сопряжение, проприетарное зарядное устройство и отсутствие модуля NFC.
К тому же пока неизвестно, будут ли внесены изменения в программное обеспечение устройства для отражения брендинга PlayStation.