Sony представила фитнес-трекер в стиле PlayStation

Критики сразу отреагировали на это событие, заявив, что это всего лишь модифицированный фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro с ремешком, на котором изображены значки кнопок и логотип PlayStation. Устройство оснащено 1,74" OLED-экраном, защищено стандартом водонепроницаемости 5ATM, функциями отслеживания состояния здоровья, поддержкой спортивных режимов и GPS-трекингом.

Время работы браслета — 21 день, «удобные кнопки и простое управление». Однако критики, среди которых инсайдеры из Android Authority, отметили сложное сопряжение, проприетарное зарядное устройство и отсутствие модуля NFC.

К тому же пока неизвестно, будут ли внесены изменения в программное обеспечение устройства для отражения брендинга PlayStation.